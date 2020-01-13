2 gün bedava ekmek istedi, 3. gün sadaka kutusunu böyle çaldı

Bursa’da "param yok, bana ekmek verin" deyip 2 gün fırın çalışanlarından ekmek isteyen zanlı, 3’üncü gün gittiğinde sadaka kutusu çaldı. Şüphelinin sadaka kutusunu çalma anları güvenlik kameralarına yansırken, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir fırında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, 2 gün boyunca fırına giderek "Param yok, karnım aç, bana ekmek verir misiniz?" diyerek çalışanlardan ekmek istedi. Yardım etmek maksadıyla isteğini kırmayan çalışanlar, şüpheliye ekmek vererek gönderdi.

3’üncü günün ardından fırına tekrar giden şüpheli, çalışanların arka tarafta olmasını bilerek sadaka kutusunu çalıp hızla uzaklaştı. Bir kaç gün sonra sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark eden iş yeri çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. İş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri sadaka kutusunu çalan hırsızın Ersin G. olduğunu tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Ersin G. gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan Ersin G. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Sadaka kutusunu çalarak hızla kaçan kimliği belirsiz hırsızı polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.

Sadaka kutusunu çalma anı güvenlik kamerasında

3 gün üst üste fırına giden şüpheli, iş yerine giderek bir süre beklemeye başladı. İş yerinde kimsenin olmadığını fark eden şüpheli, tezgahın üstünde duran sadaka kutusunu alıp montun arasına koyarak kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Çalınan sadaka kutusunu sonradan fark ettiklerini söyleyen iş yeri çalışanı Emrah Bayraktar, "Olay biz arka kısımda çalışma yaptığımız sırada oldu. Sonradan fark ettik ki sadaka kutusu çalınmış. Daha sonra biz güvenlik kameralarını incelediğimiz de fark ettik ki bu arkadaş zaten 2 gün üst üste "Param yok" diyerek bizden ekmek alıyordu. 3’üncü günde bizim arkada çalıştığımızı fırsat bilerek sadaka kutusunu çalıp gitti. Biz zaten parası olmadığı için ekmek verip gönderiyorduk. Gelip bizden para istese biz yine verirdik." diyerek şaşkınlığını anlattı.

