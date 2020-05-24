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  4. 2 gün boyunca mağazada aç ve susuz kalan kedi kurtarıldı

2 gün boyunca mağazada aç ve susuz kalan kedi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 21:53 | Son Güncelleme

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, sokağa çıkma yasağı öncesi kapatılan iş yerinde mahsur kalan kedi, çevredekilerin fark etmesi üzerine kurtarıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'ndaki giyim mağazasında meydana geldi.

CAM KAPININ ARKASINDAKİ KEDİYİ FARK ETTİ

Mağazada çalışanlar, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde sokak kedisini fark etmeyerek iş yerini kapatıp evlerine gitti. Kısıtlamanın ikinci gününde mağaza önünden geçen bir kişi, cam kapının arkasındaki kediyi fark etti.

POLİSE HABER VERDİLER

Kapının kilidini tırmalayan ve dışarıya çıkmaya çalışan kediyi görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş yeri sahibini arayarak mağazaya gelmesi gerektiğini söyledi.

İş yerinde bir çalışanın mağazaya gelmesi beklenirken, yoldan geçen vatandaşlar mağazanın kapılarının arasından kediye ekmek ve su vererek besledi. Mahsur kalan kedi, bir süre sonra mağaza çalışanın iş yerine gelip kapıyı açmasıyla kurtarıldı. (DHA)

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