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2 gün önce emeklilik dilekçesi veren itfaiye çalışanı intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 17:20 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, emekli olmak için 2 gün önce kuruma dilekçe veren itfaiye çalışanı Ali D. (54), evinde başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek, yaşamına son verdi.  Olay, saat 14.30 sıralarında, Gökçebostan Mahallesi 6'ncı Sokak'taki 4 katlı apartmanın zeminindeki dairede meydana geldi.

2 gün önce emeklilik dilekçesi veren itfaiye çalışanı intihar etti

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, emekli olmak için 2 gün önce kuruma dilekçe veren itfaiye çalışanı Ali D. (54), evinde başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek, yaşamına son verdi.
Olay, saat 14.30 sıralarında, Gökçebostan Mahallesi 6'ncı Sokak'taki 4 katlı apartmanın zeminindeki dairede meydana geldi. Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan, 3 çocuk babası Ali D., iddiaya göre, evde kimse yokken başına dayadığı av tüfeğini ateşledi. Eve gelen yakınları, Ali D.'yi yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken bulunca sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Ali D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ali D.'nin ölüm haberini alan yakınları, olay yerine gelip, uzun süre gözyaşı döktü. Ali D.'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Ali D.'nin, 2 gün önce emeklilik için kurumuna dilekçe verdiği ve izne ayrıldığı belirlendi. Ali D.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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2 gün önce emeklilik dilekçesi veren itfaiye çalışanı intihar etti2 gün önce emeklilik dilekçesi veren itfaiye çalışanı intihar etti2 gün önce emeklilik dilekçesi veren itfaiye çalışanı intihar etti2 gün önce emeklilik dilekçesi veren itfaiye çalışanı intihar etti

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