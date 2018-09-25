2 gün sonra tarladaki çukurda bulundu sağ bulundu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, 2 gündür haber alınamayan Yusuf Öznur (65), arama çalışmalarına katılan vatandaşlar tarafından tarlanın ortasına kazılmış çukurun içerisine düşen traktörün altında bulundu. 5 metre derinliğindeki çukurdan AFAD ve UMKE ekipleri tarafından çıkarılan Yusuf Öznur, hastaneye kaldırıldı.

Bolu merkeze bağlı Afşar Köyü’nde yaşayan Yusuf Öznur, geçen Pazar günü akşam saat 18.30 sıralarında 14 BE 683 plakalı traktörü ile Kırha Köyü’ndeki akrabasını ziyarete gitti. Gece saatlerinde ziyaret ettiği köyden ayrılan Öznur, bir daha evine dönmedi. Yusuf Öznur’dan haber alamayan yakınları durumu, jandarmaya haber verdi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından köyde arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara köylüler ve Yusuf Öznur’un yakınları da destek verdi.

Arama çalışmalarına gönüllü olarak katılan köylüler Ayhan Türk ve İsmail Akdemir, Baltalı köyü yakınında bulunan boş bir arazide açılmış bir çukur gördü. Neden açıldığı bilinmeyen 5 metre derinliğindeki çukurun yanına giden İsmail Akdemir ve Ayhan Türk, ters dönmüş traktörün altında sıkışan Yusuf Öznur'u buldu. Kendi imkanlarıyla Yusuf Öznur'u çıkaramayan köylüler, durumu AFAD ve UMKE ekiplerine haber verdi. 2 gün boyunca sıkıştığı traktörün altında yağmurlu havada mahsur kalan Yusuf Öznur ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Yusuf Öznur, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.