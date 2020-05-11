2 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında 8 Mayıs 2020 Cuma itibarıyla 24 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 il için getirilen şehir giriş/çıkış kısıtlaması ile ülke genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ve 20 yaş altındaki çocuk ve gençlerin sokağa çıkmalarına ilişkin kısıtlamaların (istisnalar hariç) aynı şekilde devam ettiği belirtilirken şunlar kaydedildi:

"24 ilimizdeki 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına kararına vatandaşlarımız duyarlı davranarak, yüksek bir oranda uyum sağlamıştır. Ancak az sayıda da olsa bahse konu kısıtlama kararına uymayan vatandaşımız olmuştur.

Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 08 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 10 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 13 bin 716 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır.

61 İLDE 303 YERLEŞİM YERİNDE KARANTİNA KALDIRILDI

Ayrıca bugün saat 20.00 itibari ile 39 ilimizdeki; 3 belde, 50 köy, 51 mahalle ve 7 mezra olmak üzere toplam 111 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 96.658’ dir.