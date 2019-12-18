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2 günde 2 evlat acısı: Oğlunun cenazesinden dönerken patlamada diğer oğlu öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 17:35 | Son Güncelleme

ADANA'da dün, başının kapıyla demirin arasında kalması sonucu ölen Omar El Hamit, (4) bugün, Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde toprağa verildi.

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ADANA'da dün, başının kapıyla demirin arasında kalması sonucu ölen Omar El Hamit, (4) bugün, Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde toprağa verildi. Cenazenin ardından dönüş yolunda Hamit ailesinin içinde bulunduğu araç, PKK/PYD'li teröristlerin tuzakladığı mayına çarptı. Meydana gelen patlamada, Hamit ailesinin diğer oğulları Eye El Hamit (9) ve bir akrabaları yaşamını yitirdi, anne İmen El Ali El Kero ile 3 kişi de yaralandı. Dün küçük oğlu Omar'ın ölüm haberini alıp, sokak ortasında sinir krizi geçiren baba Halid El Hamit, bugün diğer oğlunun da ölüm haberini aldı.
​Suriye'deki iç savaştan kaçıp, Adana'ya gelen Halid El Hamit (34) ile eşi İmen El Ali El Kero'nun 2 çocuğu burada çalıştıkları çiftliğe yerleşti. Dün sabah, Halid El Hamit motosikletiyle, otomatik demir kapıyı açıp, çiftlikten ayrıldı. Bu sırada bahçede oynayan Omar El Hamit ise kapıya koştu. Omar, otomatik kapanan kapı ile demir direk arasında sıkıştı. Omar'ın çığlıklarını duyan aile ve çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Omar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Omar El Hamit doktoların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
OĞULLARINI TOPRAĞA VERDİLER, DÖNÜŞ YOLUNDA MAYINA ÇARPTILAR
Omar El Hamit'in cenazesi, ailesi tarafından teslim alınıp, memleketleri olan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütünden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde bugün öğlenden sonra, toprağa verildi. Cenazenin ardından Türkiye'ye dönüş yolunda, gümrük kapısına yaklaşık 300 metre mesafede, El Hamit ailesinin içinde bulunduğu araç, PKK/PYD'li teröristlerin tuzakladığı mayına çarptı. Meydana gelen patlamada, araçtaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 6 kişiden, İmen El Ali El Kero, oğlu Eye El Hamit ve Resmiye Muhammed (52) Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan ailenin diğer çocuğu Eye El Hamit ile akrabaları Resmiye Muhammed (52) isimli kadın doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Anne İmen El Ali El Kero'nun da hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
2 GÜNDE 2 EVLAT ACISI
El Hamit ailesi, dün küçük oğulları Omar El Hamit'in yaşamını yitirmesinin ardından bugün de büyük oğulları Eye El Hamit'in acısını yaşadı. Art arda evlat acısı yaşayan, eşi de yaşam mücadelesi veren Halid El Hamit, dün Omar'ın haberini aldığında yere çöküp, uzun süre gözyaşı dökmüş ve sinir krizi geçirmişti.

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