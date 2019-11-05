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2 günde 250 bin TL’lik vurgun yapan sahte polis serbest kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 17:08 | Son Güncelleme

Kocaeli’de telefonla yaşlı vatandaşlara kendisini gizli polis olarak tanıtarak, 2 günde yaklaşık 250 bin TL’lik vurgun yaptığı iddiası ile gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgilere göre, 22 Ekim tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki M.T.’yi telefonlara arayan şahıs, kendisini gizli istihbaratçı olarak tanıttı.

2 günde 250 bin TL’lik vurgun yapan sahte polis serbest kaldı

Kocaeli’de telefonla yaşlı vatandaşlara kendisini gizli polis olarak tanıtarak, 2 günde yaklaşık 250 bin TL’lik vurgun yaptığı iddiası ile gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre, 22 Ekim tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki M.T.’yi telefonlara arayan şahıs, kendisini gizli istihbaratçı olarak tanıttı. Şahıs, vatandaşa ‘FETÖ silahlı terör örgütü ile bağlantınız çıktı. Evinizde olan tüm paraların seri numaralarını almamız gerekiyor’ dedi. Şahısların söyledikleri sonrasında büyük panik yaşayan vatandaş, verilen tüm talimatları yerine getirmeye başladı. M.T. daha sonra evinde bulunan 6 bin Euro, 32 bin dolar parayı götürerek şahısların söylediği yere bıraktı. Aynı tarihte şahıs İzmit ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Z.Ü. isimli kadını aradı. Aynı yöntemle Z.Ü.’yü ağına düşüren şahıs, evinde bulunan tüm paraları Gebze ilçesine getirerek kendilerine teslim etmesi gerektiğini söyledi. İzmit’te bir ticari taksiye binen kadın evinde bulunan 36 bin TL parayı götürerek, Gebze ilçesinde şahsın söylediği noktaya bıraktı.
Yaşanan olaylar sonrasında dolandırıldığını anlayan vatandaşlar polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2 vatandaşın da aynı söylemlerle korkutularak dolandırılmasından şüphelenerek, dolandırıcıların aynı kişiler olabileceğini değerlendirdi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde her iki vatandaşı da dolandıran şahsın H.B. (23) olduğunu tespit etti. Şahsın İstanbul Havalimanı’nda devam eden inşaatlarda çalıştığını belirleyen ekipler, dün şahsın çalıştığı şantiyeye operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen H.B.’nin geçtiğimiz günlerde telefon dolandırıcılığı ile yaklaşık 700 bin TL’lik vurgun yaptıkları iddiası ile gözaltına alınarak tutuklanan 2 kişinin suç ortağı olduğu ortaya çıktı. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından şahıs, şantiyede çalışırken giydiği kıyafetlerle Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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