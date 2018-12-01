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2 günde ayıklanan 1,5 ton hamsi 2 saatte tüketildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2018 14:38 | Son Güncelleme

Rize Belediye Başkanlığınca "martı çığlıklarındaki gri lezzet" sloganıyla organize edilen 4. Hamsi Festivali, Rize Sahil Dolgu Alanında gerçekleştirildi. İki günde ayıklanan 1,5 ton hamsi, 2 saatte tükendi. Rize'de düzenlenen Hamsi Festivali'nde 30 metre uzunluğundaki ızgarada pişirilen hamsiler, vatandaşa ikram edildi.

Rize Belediye Başkanlığınca "martı çığlıklarındaki gri lezzet" sloganıyla organize edilen festival, Rize sahil dolgu alanında gerçekleştirildi.

Rize'de 4. Hamsi Festivali düzenlendi

2 günde ayıklanan 1,5 ton hamsi, Ekrem Orhon Turizm Otelcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mutfak bölümünde görevli 2 öğretmen, 16 öğrenci ve belediye personeli tarafından 30 metrelik 12 ızgarada pişirildi.
Bir süre ızgaranın başına geçen Vali Kemal Çeber ile Belediye Başkanı Reşat Kasap da pişirdikleri hamsileri vatandaşlara ikram etti.
Yaklaşık 3 bin kişi 1,5 ton hamsiyi 2 saatte tüketti.
Yağmura rağmen festivale ilgi gösteren vatandaşlara helva ve çay da dağıtıldı.
Festival kapsamında düzenlenen en kısa sürede hamsi yeme yarışmasını ise, ekmek arası hamsiyi 3 dakikada yiyen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Fatih Gürleyen kazandı.
Vali Çeber ve Belediye Başkanı Kasap, yarışmacılara çeşitli hediyeler verdi.
Kemal Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağmura rağmen yoğun katılım olduğunu belirterek, keyifli bir festival gerçekleştirdiklerini söyledi.
Hamsinin çok farklı bir kültür olduğunu vurgulayan Çeber, "Hamsi denilince aklımıza zeka, espri, olumlu anlamda uyanıklık, çeviklik ve atiklik geliyor. Biz de bu günde vatandaşlarımızla birlikte ızgara başına geçtik." dedi.
Festivale katılanlardan Murat Topal ise Rizelinin horon ile hamsiden vazgeçemeyeceğini dile getirerek, "Hamsi bizim neşe kaynağımızdır. Biz hamsi ile varız. İyi ki hamsi var." diye konuştu.
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4. Hamsi Festivali Rize

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