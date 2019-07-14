2 gündür aranan 23 yaşındaki gencin gölde cesedi bulundu

Denizli’nin Tavas ilçesinde gölde bulunan cesedin, 2 gün önce evinden hastaneye gitmek için ayrılıp kendisinden bir daha haber alınamayan 23 yaşındaki gence ait olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tavas ilçesi Akyar Mahallesinde bulunan gölette balık tutun köylüler, gölde hareketsiz bir kişinin olduğunu gördü. Sırt üstü yatan kişinin yanına yaklaşıp öldüğünü fark eden köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedin bulunduğu alan ve çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

2 gündür aranıyordu

Olay ile ilgili, geçtiğimiz gün Tavas ilçesi Hırka Mahallesinde ailesiyle yaşadığı evinden hastaneye gitmek için ayrılıp bir daha haber alınamaması üzerine kayıp başvuru yapılan Fatih Öztop’un (23) ailesine haber verildi. Kimlik tespiti için hastaneye gelen aile, cesedin oğullarına ait olduğunu belirledi. Ceset üzerinde yapılan incelemeler sürüyor.

Gencin ölümü ile ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

