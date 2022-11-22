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  4. 2 gündür aranıyordu! Kaybolan çiftçi tarlada ölü bulundu

2 gündür aranıyordu! Kaybolan çiftçi tarlada ölü bulundu

22.11.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki gündür kayıp olarak aranan 76 yaşındaki çiftçi tarlada ölü bulundu.

2 gündür aranıyordu! Kaybolan çiftçi tarlada ölü bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesi Üstünler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Durmuş Dalıcı'dan 2 gündür haber alamayan yakınları, arama çalışması başlattı.

Dağlık alanda yürütülen arama çalışması neticesinde Dalıcı, kendisine ait tarlada hareketsiz yatarken bulundu.

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İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, Dalıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Dalıcı'nın cenazesi, incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı. (AA)

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Konya ceset

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