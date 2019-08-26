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2 gündür haber alınamayan genç, iş hanının bodrumunda ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 21:46 | Son Güncelleme

YALOVA’da kendisinden 2 gündür haber alınamayan Ümit Kaya(22), bir iş hanının bodrum katında ölü bulundu.

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da kendisinden 2 gündür haber alınamayan Ümit Kaya(22), bir iş hanının bodrum katında ölü bulundu. Kaya'nın ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Ailesinin 2 gündür haber alamadığı Ümit Kaya, bugün vatandaşlar tarafından Rüstempaşa Mahallesi Huzur Sokak’taki Arı İş Hanı’nın bodrum katında yerde yatarken bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ümit Kaya'nın öldüğünü belirledi. Haberi alır almaz iş hanına gelen gencin yakınları, sinir krizi geçirdi.

Elektrik akımına kapılarak ölmüş olabileceği bildirilen gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak.

Ümit Kaya'nın cansız bededi, Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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