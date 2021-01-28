HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2 gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu

2 gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu

28.01.2021 15:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınmayan kadın, evine giren itfaiye ekipleri tarafından uyurken bulundu.Olay, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınmayan kadın, evine giren itfaiye ekipleri tarafından uyurken bulundu.

Olay, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki 5 katlı binanın 3. katında bulunan evde kiracı olarak yaşayan 51 yaşındaki Meral Koç’tan 2 gündür haber alamayan ev sahibi, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Evinde uyurken bulundu
İtfaiye ve polis ekipleri, merdiven yardımı ile balkondan Meral Koç’un evine girdi. Polis ve itfaiye ekipleri evde yaptığı kontrolde, Koç’un odasında uyuduğunu gördü. Ekiplerin uyandırdığı Meral Koç, ekiplerin durumu anlatması sonrasında uyku ilacı aldığını ve bu sebeple uyanamadığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile! Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile!
Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalarNormalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar
07 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 7?07 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 7?
1/

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi!

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi!

Çin: Tayvan'ın bağımsızlığı "savaş anlamına gelir"

Çin: Tayvan'ın bağımsızlığı "savaş anlamına gelir"

Merkez Bankası 2021 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası 2021 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Antalya'da kahreden olay! Bankamatikte işlem yaparken öldü

Antalya'da kahreden olay! Bankamatikte işlem yaparken öldü

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İtalya'da başbakan istifa etti

İtalya'da başbakan istifa etti

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Diğer Haberler

Şubat hacamat günleri 2021... Şubat ayı hacamat takvimi 2021! Şubat ayında hangi günler hacamat yapılır?

Şubat ayında en etkili hacamat günü hangisi?

Sosyal medyadaki 'hacamat' görüntüleriyle ilgili uzmanlardan uyarı

Sosyal medyadaki görüntülerle ilgili flaş uyarı

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Aydın'da acı olay: Uyumadan önce yaktıkları soba çifti ayırdı

Acı olay: Uyumadan önce yaktıkları soba, sonu oldu

75 yaş üzerindeki kişilerin aşılanmasına başlandı

75 yaş üzerindeki kişilerin aşılanmasına başlandı

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada tartışma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.