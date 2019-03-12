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2 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 23:13 | Son Güncelleme

Bursa’da kendisinden 2 gündür haber alınamayan yaşlı adamın evinde ölü bulundu.Olay, merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi Sevindik Sokak’ta meydana geldi.

Bursa’da kendisinden 2 gündür haber alınamayan yaşlı adamın evinde ölü bulundu.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi Sevindik Sokak’ta meydana geldi. Tek başına yaşayan Recep Pilavcı’dan (69) 2 gündür haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Pilavcı’nın evine gelen ekipler dakikalarca kapıyı çaldı. Kimsenin kapıyı açmadığını gören ekipler kapıyı kırarak içeri girdiğinde yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Pilavcı’nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından, Bursa Adli Tıp Morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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