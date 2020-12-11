HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

11.12.2020 00:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 2 gündür haber alınamayan yaşlı adam, tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Karanfil Sokak’taki bir yapı kooperatifindeki evinde tek başına yaşayan 71 yaşındaki Ahmet Bilginoğlu’ndan 2 gündür haber alınamaması üzerine komşuları tarafından polise ihbarda bulunuldu.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 2 gündür haber alınamayan yaşlı adam, tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Karanfil Sokak’taki bir yapı kooperatifindeki evinde tek başına yaşayan 71 yaşındaki Ahmet Bilginoğlu’ndan 2 gündür haber alınamaması üzerine komşuları tarafından polise ihbarda bulunuldu. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, evin kapasını açarak içeri girdi. Bilginoğlu’nun odasında hareketsiz vaziyette bulunması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
Savcı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Ahmet Bilginoğlu’nun cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Telefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyorTelefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyor
Evden kazan çalmıştı! TutuklandıEvden kazan çalmıştı! Tutuklandı
Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu!Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu!
1/

En Çok Okunan Haberler

Ölen eşinin ardından olay aldatma itirafı

Ölen eşinin ardından olay aldatma itirafı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Reuters: ABD, Türkiye'ye yaptırım getirme hazırlığında

Reuters: ABD, Türkiye'ye yaptırım getirme hazırlığında

Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 asker şehit oldu

Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 asker şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Isparta'da bir evden kazan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Evden kazan çalmıştı! Tutuklandı

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den BioNTech-Pfizer’ın koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama

Afyonkarahisar'da korkunç olay! İnşaatta asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm!

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu

Prof. Dr. Taner evinde ölü bulundu

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye- Azerbaycan arasında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz

Azerbaycan'a sadece kimlikle gidilebilecek

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.