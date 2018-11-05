2 gündür kayıp besici bulundu

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de, hayvanlarını otlatmaya götüren ve 2 gündür kayıp olarak aranan Mevlüt Çakır (35), jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.
Bayramiç ilçesine bağlı Palamutoba köyünde hayvanlarını otlatmak için evinden çıkan Mevlüt Çakır, akşam eve dönmeyince, yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmaları kapsamında, Mevlüt Çakır, Kuşçayır köyü yakınlarında bugün öğle saatlerinde sağ olarak bulundu. Sağlık durumu iyi olan ve yolunu kaybettiğini söyleyen Mevlüt Çakır, AFAD ve jandarma ekiplerine teşekkür ederek, ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
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