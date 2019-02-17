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2 gündür kayıp olan genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 17:59 | Son Güncelleme

Tunceli’de 2 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi genç kızın cesedi baraj gölünün kıyısına vurdu.Edinilen bilgiye göre, Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 2.

2 gündür kayıp olan genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu

Tunceli’de 2 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi genç kızın cesedi baraj gölünün kıyısına vurdu.
Edinilen bilgiye göre, Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi 26 yaşındaki E.T.’ye iki gün boyunca ulaşamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine ekipler genç kızı arama çalışması başlattı. Bugün polise merkeze bağlı Aktuluk Mahallesi Uzunçayır Baraj Gölü’nde bir ceset olduğu ihbarı geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin kayıp kıza ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından ceset otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kızın ölümüyle ilgili intihar şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

2 gündür kayıp olan genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu

2 gündür kayıp olan genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu

2 gündür kayıp olan genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu

2 gündür kayıp olan genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu

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