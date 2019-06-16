HABER

2 gündür kayıp olan kişi, ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 00:11 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde, 2  gündür kayıp olan Ali Can (29), ormanlık alanda ölü bulundu.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, 2 gündür kayıp olan Ali Can (29), ormanlık alanda ölü bulundu.
Arkadaşlarıyla birlikte 2 gün önce Şahin Tepesi'ne gelen Ali Can bir anda kayboldu. Can'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Arama çalışmaları başlatılırken, Can'ın cansız bedeni, bugün Şahin Tepesi'nde bulundu. Çalılıklar arasında bulunan Ali Can'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor! Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!
Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada eski belediye başkanı öldü, 4 kişi yaralandıBursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada eski belediye başkanı öldü, 4 kişi yaralandı
Mardin’de muhtarlık kavgası: 22 yaralıMardin’de muhtarlık kavgası: 22 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Satır ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Satır ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Günün en acı haberi! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Günün en acı haberi! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

Darıca'daki sel felaketinden acı haber geldi!

Darıca'daki sel felaketinden acı haber geldi!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.