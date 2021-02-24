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  4. 2 gündür kayıp olan otel çalışanı hastaneden çıktı

2 gündür kayıp olan otel çalışanı hastaneden çıktı

24.02.2021 16:20 | Son Güncelleme:
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2 gündür kayıp olan otel çalışanı hastaneden çıktı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan ve itfaiye ekiplerince yaşadığı eve balkonlar girilen şahsın, hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.İş arkadaşları ve yakınlarının ulaşamadığı otel çalışanının hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan ve itfaiye ekiplerince yaşadığı eve balkonlar girilen şahsın, hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.
İş arkadaşları ve yakınlarının ulaşamadığı otel çalışanının hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Olay Körfez Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir otelde çalışan Fatih Seper’in 2 gündür işe gelmemesinden şüphelenen çalışma arkadaşları durumu Seper’in yakınlarına haber verdi. Otel çalışanları ve Seper’in yakınları, hayatından endişe ettikleri Seper’in evine giderek çaldıkları kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber veriler. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kapılar kırıldı iki eve girildi kayıp şahıs bulunamadı
Olay yerine gelen itfaiye ekipler, merdivenli araç ile Seper’in yaşadığı ikinci kattaki evin balkonuna ulaştı. Balkon camını kırarak içeri giren polis ve itfaiye ekipleri, içeride kimsenin olmadığını fark edince dışarı çıktı. Komşularının alt katta oturan abisi İrfan Seper’in evinde olabileceğini söylemeleri üzerine, ekipler, alt kata indi. Abisine ait dairenin çelik kapsını kırarak içeri giren ekipler, içeride yine kimseyi bulamayınca aramayı sona erdirdi. Yapılan aramaların ardından başlatılan inceleme sonrasında, Seper’in rahatsızlanması sonrasında iki gündür hastanede tedavi altında olduğu belirlendi.

2 gündür kayıp olan otel çalışanı hastaneden çıktı

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