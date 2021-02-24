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  4. 2 gündür kayıp olan otel çalışanını bulmak için 2 kapı kırdılar

2 gündür kayıp olan otel çalışanını bulmak için 2 kapı kırdılar

24.02.2021 14:38 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan otel çalışanının bulmak için evine balkondan giren ekipler, evin boş olduğunu görünce alt katta oturan abisinin evine çelik kapısını kırarak girdi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan otel çalışanının bulmak için evine balkondan giren ekipler, evin boş olduğunu görünce alt katta oturan abisinin evine çelik kapısını kırarak girdi. İki evde de şahsı bulunamayan ekipler inceleme başlattı.
Olay Körfez Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir otelde çalışan Fatih Seper’in 2 gündür işe gelmemesinden şüphelenen çalışma arkadaşları durumu Seper’in yakınlarına haber verdi. Otel çalışanları ve Seper’in yakınları, hayatından endişe ettikleri Seper’in evine giderek çaldıkları kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber veriler. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kapılar kırıldı iki eve girildi kayıp şahıs bulunamadı
Olay yerine gelen itfaiye ekipler, merdivenli araç ile Seper’in yaşadığı ikinci kattaki evin balkonuna ulaştı. Balkon camını kırarak içeri giren polis ve itfaiye ekipleri, içeride kimsenin olmadığını fark edince dışarı çıktı. Komşularının alt katta oturan abisi İrfan Seper’in evinde olabileceğini söylemeleri üzerine, ekipler, alt kata indi. Abisine ait dairenin çelik kapsını kırarak içeri giren ekipler, içerde yine kimseyi bulamayınca aramayı sona erdirdi.

İstanbul’da gezmeye giden eşine komşuları haber verdi
İki gündür haber alınamayan Fatih Seper’i arama çalışmalarından sonuç alamayan ekipler, tutanak tutarak olay yerinden ayrılırken, Seper’in komşuları ise telefonla eşini arayarak durumu haber verdi. İstanbul’da gezmeye gittiğini söyleyen Seper’in eşi, komşularına kocasının ortadan kaybolmasına şaşırdığını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri, Seper’in kaybolması hakkında inceleme başlattı.

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