2 gündür kayıptı, çıplak cesedi dere kenarında bulundu

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEP (Mardin),(DHA) MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 2 gündür haber alınamayan Şehmus Boz'un (24) cansız bedeni çıplak halde dere kenarında bulundu. Olay, öğle saatlerinde ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Hocaköy yakınlarında meydana geldi. Bölgeye giden köylüler, Zergan deresinin kenarında hareketsiz halde yatan çıplak kişiyi görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, çıplak halde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Olay yerinde ve ceset üzerinde araştırma yapan ekipler, cesedin Şehmus Boz'a ait olduğunu tespit etti. Ceset otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Ailesine acı haber verilirken Şehmus Boz'un 2 gündür kayıp olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz
D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...
Taksim'de yeni AKM'nin temeli atıldı! Erdoğan'dan müjdeler...
Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz
Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!
Fransa'da ortalık karıştı! Göstericinin kolu koptu
Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş
Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak
Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum