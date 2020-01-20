HABER
  4. 2 gündür kayıptı, yüksek gerilim hattı direği yanında ölü bulundu

2 gündür kayıptı, yüksek gerilim hattı direği yanında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 12:58 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, çıktığı yüksek gerilim direğinde elektrik akımına kapılan Talat Orhan (26), yaşamını yitirdi.

2 gündür kayıptı, yüksek gerilim hattı direği yanında ölü bulundu

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, çıktığı yüksek gerilim direğinde elektrik akımına kapılan Talat Orhan (26), yaşamını yitirdi. Orhan'ın, 2 gündür evine gitmediği ve ailesi tarafından arandığı belirtildi.
Olay, Ergene- Çerkezköy yolunda meydana geldi. Fabrikada güvenlik görevlisi, yüksek gerilim hattı direğinden gelen patlama sesinin ardından alevlerin çıktığını gördü. Bunun üzerine direğin yanına giden görevli, yerde hareketsiz yatan kişiyi görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada ölen kişinin, Talat Orhan olduğu, çıktığı yüksek gerilim direğinde elektrik akımına kapıldığı belirlendi. Talat Orhan'ın, 2 gündür evine gitmediği ve ailesi tarafından arandığı belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

2 gündür kayıptı, yüksek gerilim hattı direği yanında ölü bulundu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...İttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...
Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralıMotosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
Ceren Özdemir cinayetinde 2'nci duruşma; sanığa ağırlaştırılmış müebbet (5)Ceren Özdemir cinayetinde 2'nci duruşma; sanığa ağırlaştırılmış müebbet (5)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Ünlü oyuncu Jet Sosyete'de! Gülse Birsel duyurdu

Ünlü oyuncu Jet Sosyete'de! Gülse Birsel duyurdu

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem! Hizmete girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... FETÖ'nün kritik isimlerinden Yusuf Bekmezci ile Akif Sarı yakalandı

Yusuf Bekmezci ile Akif Sarı yakalandı

Otomobille 100 metreden kanyona uçtu

Mucize kurtuluş! Otomobili ile 100 metreden uçtu

Bit pazarında haraç kestiler, vermeyene işkence yapıp video çektiler

Haraç kesip, vermeyene işkence yaptılar

Fırında korkunç olay! Asansöre başı sıkıştı

Fırında korkunç olay! Asansöre başı sıkıştı

İstanbul merkezli 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda yeni gelişme! 59 kişi tutuklandı

'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda yeni gelişme!

'Kötü enerjileri temizleme' vaadiyle 6 bin dolarını aldı: Öz ağabeyinin tecavüzüne uğradığını anlattı...

'Kötü enerjileri temizleme' vaadiyle 6 bin dolarını aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.