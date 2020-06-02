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  4. 2 gündür koronavirüs ölümü yok! Halk plajlara akın etti

2 gündür koronavirüs ölümü yok! Halk plajlara akın etti

DÜNYA HABERLERİ  | 02.06.2020 19:11 | Son Güncelleme

İspanya Sağlık Bakanlığı, son 48 saatte ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm tespit edilmediğini duyurdu. Reuters Haber Ajansı da plajlara akın eden İspanyol vatandaşları görüntüledi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

2 GÜNDÜR KORONAVİRÜS NEDENİYLE CAN KAYBI YOK

Kovid-19 ile ilgili geçmiş verileri revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren Bakanlık, son bir haftada 34 kişinin salgından öldüğünü fakat son 48 saatte ölüm görülmediğini bildirdi.

İspanya'da son 24 saatte 137 yeni koronavirüs vakası tespit edildi ve toplam vaka sayısı 239 bin 932'ye yükseldi.

2 gündür koronavirüs ölümü yok! Halk plajlara akın etti

İspanya'da koronavirüsten iki gündür can kaybı tespit edilmezken, vaka sayıları da giderek azalıyor.
İspanya'da kademeli normalleşme planı da devam ediyor.

HALK PLAJLARA AKIN ETTİ

HALK PLAJLARA AKIN ETTİ
İspanyol halkı da normalleşme sürecinde plajlara akın etti.
Reuters haber ajansının servis ettiği görüntülerde çok sayıda kişinin plajlara gittiği görülüyor.
Plajlara gidenlerin bazılarının sosyal mesafe kuralına uyduğu görülürken, büyük çoğunluk sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

137 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

137 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ
İspanya'da son 24 saatte yeni vaka sayısının 137 olduğu, toplam sayının 239 bin 932'ye yükseldiği belirtildi.
Bu arada sol koalisyon hükümeti bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, normal süresi 7 Haziran'da dolacak olağanüstü halin (OHAL) son kez 21 Haziran'a kadar uzatılması için meclise yeni bir tezkere sunma kararı aldı.

PORTEKİZ'DEKİ DURUM

PORTEKİZ'DEKİ DURUM
Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin sayısının 1432'ye çıktığını açıkladı.
Ülkede son 24 saatte 195 yeni vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 32 bin 895'e çıktığı bildirildi.
Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 552 olarak açıklandı.

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