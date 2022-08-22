HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2 haftalık nişanlı çiftin feci sonu! Duran kamyona çarptılar...

2 haftalık nişanlı çiftin feci sonu! Duran kamyona çarptılar...

22.08.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza Aksaray'da meydana geldi. Kontrolden çıkanm otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Otomobilde bulunan yeni nişanlı çift olay yerinde hayatını kaybetti.

2 haftalık nişanlı çiftin feci sonu! Duran kamyona çarptılar...

Kaza, Laleli Mahallesi Latif Emekli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamit Alp (24) 2 hafta önce nişanlandığı Beyza Öztürk (24) ile birlikte araçla gezmeye çıktı. Otomobille bir süre gezdikten sonra nişanlısını eve bırakmaya giden Hamit Alp aniden direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya dönerken kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

AW695666_08

İhbar üzerine olay yerine İl Afet Acil Durum (AFAD), itfaiye, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, yapılan müdahalede 2 gencinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yolda Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından nişanlı genç çiftin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AW695666_01

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI YÜREK BURKTU

Genç çiftin 2 hafta önce nişanlandıkları öğrenilirken, Hamit Alp’in sosyal medyada paylaştığı görüntüler yürek burktu. “Buldum onu yolun sonunda” cümlesiyle nişanlısıyla birlikte kendi görüntülerini paylaşan çiftin kazası herkesi yasa boğdu. Olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirirken, polisin inceleme yaptığı kazayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de tartışma yaratan afiş! Kentin dört bir tarafına asıldıİzmir'de tartışma yaratan afiş! Kentin dört bir tarafına asıldı
Kan donduran olay! Dağlık alanda 2 kadın cesedi bulunduKan donduran olay! Dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu
Kazalarla ilgili Bakan Soylu'dan yeni açıklamaKazalarla ilgili Bakan Soylu'dan yeni açıklama
Anahtar Kelimeler:
Aksaray nişan çift
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobilde tercih değişiyor: Eylül'den itibaren…

Otomobilde tercih değişiyor: Eylül'den itibaren…

Bakanlık 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Rekor promosyon: 25 bin lira ödenecek

Bakanlık 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Rekor promosyon: 25 bin lira ödenecek

Yengesini öldüren katilin itirafları ortaya çıktı!

Yengesini öldüren katilin itirafları ortaya çıktı!

Flaş Mansur Yavaş açıklaması: Tarihi bir çağrı yapacağım demişti

Flaş Mansur Yavaş açıklaması: Tarihi bir çağrı yapacağım demişti

Tüm Türkiye'nin konuştuğu çifte dehşette ilk kez ortaya çıktı!

Tüm Türkiye'nin konuştuğu çifte dehşette ilk kez ortaya çıktı!

Dugina suikastı ile ilgili flaş açıklama: Ukrayna özel servisi yaptı

Dugina suikastı ile ilgili flaş açıklama: Ukrayna özel servisi yaptı

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark etti

Canlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark etti

Milyonda bir görülüyor! Herkes soruyor: ''İkisi de senin mi?''

Milyonda bir görülüyor! Herkes soruyor: ''İkisi de senin mi?''

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Tanga ve kanla mağazayı bastı! Protestosu ses getirdi

Tanga ve kanla mağazayı bastı! Protestosu ses getirdi

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.