2 haftalık nişanlı çiftin feci sonu! Duran kamyona çarptılar...

Kaza, Laleli Mahallesi Latif Emekli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamit Alp (24) 2 hafta önce nişanlandığı Beyza Öztürk (24) ile birlikte araçla gezmeye çıktı. Otomobille bir süre gezdikten sonra nişanlısını eve bırakmaya giden Hamit Alp aniden direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya dönerken kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine İl Afet Acil Durum (AFAD), itfaiye, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, yapılan müdahalede 2 gencinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yolda Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından nişanlı genç çiftin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI YÜREK BURKTU

Genç çiftin 2 hafta önce nişanlandıkları öğrenilirken, Hamit Alp’in sosyal medyada paylaştığı görüntüler yürek burktu. “Buldum onu yolun sonunda” cümlesiyle nişanlısıyla birlikte kendi görüntülerini paylaşan çiftin kazası herkesi yasa boğdu. Olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirirken, polisin inceleme yaptığı kazayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. (İHA)

