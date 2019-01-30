HABER

2 haftayı geçen öksürük verem işareti olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 16:34 | Son Güncelleme

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Tekin Atak, uzun süren öksürüklerin hafife alınmaması gerektiğini söyledi.
Binlerce yıldır var olan mikrobun zengin-fakir, yaşlı-çocuk ayrımı olmaksızın her insanda oluşabileceğini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Tekin Atak, “5 yaş altı çocuklar, HIV enfeksiyonu bulunanlar, bağışıklığı baskılayıcı ilaç alanlar, silikozis hastaları, şeker hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği olanlar, lösemi, lenfoma, baş-boyun ve akciğer kanseri olanlar, beslenme bozukluğu olanlar, alkol ve tütün ürünleri bağımlığı olanlar risk grubundadır” diye konuştu.
Verem mikrobunun hasta kişilerin akciğerlerinden çıkan damlacıklar yoluyla başkalarına bulaştığını vurgulayan Uzm. Dr. Atak, “2-3 haftadan fazla süren öksürük, ateşlenme, genelde akşam üstü çıkan ve terlemeyle düşen ateş, gece terlemesi, iştah ve kilo kaybı, yorgunluk, halsizlik, balgam çıkarma, kan tükürme, nefes darlığı, sırtta ve göğüste ağrılar veremde gözlenmektedir. Özellikle 2-3 haftayı geçen öksürükte doktora görünmek gerekir. Hastaların bazılarının hastaneye yatması gerekirken bazılarının ayakta tedavisi mümkün. Tedaviye başlandıktan 3 hafta sonra bulaşıcılık kalmaz. Tedavi süresi 6 ile 24 ay arasında değişir. Hastalık saptanan kişinin ev, iş yeri, okul, yurt, kreş, kışla gibi ortak alanlarda bir arada olduğu insanların sağlık taramasına alınması da çok önemli. Verem hastalığı için ‘BCG’ adı verilen bir aşı uygulanmaktadır. Bu, akciğer tüberkülozundan koruyucu değildir ancak özellikle çocuklarda, menenjit ve milier tbc dediğimiz kan yoluyla yayılan ağır veremden koruyucu özelliği vardır” dedi.

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
Uzmanlardan ebeveynlere ’Momo oyun’ uyarısıUzmanlardan ebeveynlere ’Momo oyun’ uyarısı
Uzmanından detoks konusunda uyarıUzmanından detoks konusunda uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl yapılır? Kolonoskopi sonucu hangi hastalıkları ortaya çıkarıyor?

Kolonoskopi hangi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor?

Varis nedir? Varis neden olur? Varis tedavisinde varis çorabı dışında ne yapmalı? Fazla kilo varisi etkiler mi?

Çok ayakta kalanlar dikkat! Sonunuz böyle olmasın

Oyun terapisi nedir? Çocuklarda oyun terapisi nasıl uygulanır?

Çocukların korkusunu oyun diliyle yenin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.