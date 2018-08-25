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2-(havadan görüntülerle) SARIYER'DE ATLA BİRLİKTE DENİZE DÜŞTÜ

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 12:22 | Son Güncelleme

(Görüntülü)2-(havadan görüntülerle) SARIYER'DE ATLA BİRLİKTE DENİZE DÜŞTÜ

(Görüntülü)2-(havadan görüntülerle) SARIYER'DE ATLA BİRLİKTE DENİZE DÜŞTÜ

PARTNERTam bir Brad Pitt hayranıyım!Tam bir Brad Pitt hayranıyım!
Kastamonu'daki orman yangını 18 saatte söndürüldü, 20 hektar yandıKastamonu'daki orman yangını 18 saatte söndürüldü, 20 hektar yandı
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