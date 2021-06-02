2 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 2 Haziran 2021 Türkiye günlük koronavirüs tablosu...

Koronavirüs salgınında vaka oranları gün gün açıklanmaya devam ediyor. Koronavirüs vaka sayılarında son günlerde önemli oranda bir düşüş yaşanmıştı. Vatandaşların merakla beklediği Sağlık Bakanlığı 2 Haziran Türkiye güncel koronavirüs tablosunu yayınlandı. Peki 2 Haziran'da bugün kaç vaka, kaç hasta ve kaç vefat var?

2 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI! İŞTE 2 HAZİRAN TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU VE VAKA SAYILARI...

2 Haziran 2021 günü Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 150 Covid-19 testi yapıldı. 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı ise 586 olarak kaydedildi. Bugün 7 bin 372 kişi iyileşti ve toplam ağır hasta sayısı bin 213 olarak kaydedildi. Yatak doluluk oranı %49,9 olarak ifade edildi.

1 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU



31 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU





