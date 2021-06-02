HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 2 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 2 Haziran 2021 Türkiye günlük koronavirüs tablosu...

2 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 2 Haziran 2021 Türkiye günlük koronavirüs tablosu...

02.06.2021 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinde vaka oranları gün gün açıklanmaya devam ediyor. Tam kapanma sürecinin ardından koronavirüs vaka sayılarında önemli oranda bir düşüş yaşanmıştı. Normalleşme dönemi kuralları uygulanmaya devam edilirken Sağlık Bakanlığı 2 Haziran Türkiye güncel koronavirüs tablosunu da açıkladı. Peki 2 Haziran'da bugün kaç vaka, kaç hasta ve kaç vefat var? İşte 2 Haziran 2021 Türkiye günlük koronavirüs tablosu...

2 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 2 Haziran 2021 Türkiye günlük koronavirüs tablosu...

Koronavirüs salgınında vaka oranları gün gün açıklanmaya devam ediyor. Koronavirüs vaka sayılarında son günlerde önemli oranda bir düşüş yaşanmıştı. Vatandaşların merakla beklediği Sağlık Bakanlığı 2 Haziran Türkiye güncel koronavirüs tablosunu yayınlandı. Peki 2 Haziran'da bugün kaç vaka, kaç hasta ve kaç vefat var?

2 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI! İŞTE 2 HAZİRAN TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU VE VAKA SAYILARI...

2 Haziran 2021 günü Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 150 Covid-19 testi yapıldı. 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı ise 586 olarak kaydedildi. Bugün 7 bin 372 kişi iyileşti ve toplam ağır hasta sayısı bin 213 olarak kaydedildi. Yatak doluluk oranı %49,9 olarak ifade edildi.

E25JUs3WUAMmDM1

1 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

E2z5kT1WYAgOSmx

31 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

31 mayıs


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Hayvan hakları yasası ne zaman?Hayvan hakları yasası ne zaman?
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı

Ayağının koptuğunu kimse söyleyemedi

Ayağının koptuğunu kimse söyleyemedi

İtfaiye merkezinde skandal görüntüler

İtfaiye merkezinde skandal görüntüler

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!

Spikerliği bıraktı hayvancılığa başladı!

Erdoğan'ın katıldığı canlı yayında dikkat çeken detay

Erdoğan'ın katıldığı canlı yayında dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirip sopayla dövdü

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirip sopayla dövdü

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Operasyonda yeni gelişme!

Operasyonda yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.