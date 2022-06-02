Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri tamamlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki 2 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...
Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.
Süper Loto çekiliş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden kontrol edebilirsiniz.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.
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