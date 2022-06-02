Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri tamamlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki 2 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Süper Loto çekiliş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden kontrol edebilirsiniz.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



