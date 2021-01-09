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  4. 2 ildeki 10 adrese PÖH destekli narkotik operasyonu: 17 gözaltı

2 ildeki 10 adrese PÖH destekli narkotik operasyonu: 17 gözaltı

09.01.2021 13:55 | Son Güncelleme:
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Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve 2 aydır takip edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve 2 aydır takip edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Polis Özel Harekat desteği ile 2 ilde 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kentte uyuşturucu madde kullanan 10 şüphelinin uyuşturucu madde temin ettiği kaynaklara ilişkin soruşturma derinleştirildi. Şahısların ifadelerine yönelik tespit edilen şüpheliler, yaklaşık 2 ay kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şebekeyi fiziki ve teknik takibe aldı. Titizlikle süren takibin ardından Çivril’de 9, İzmir’de ise 1 olmak üzere toplam 10 adrese polis özel harekat ekiplerinin desteği ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında adreslerde bulunan ve tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde özel eğitimli K9 Narkotik köpekleri ile yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin saklandığı alanlar akıllara durgunluk getirdi. Yapılan aramalarda ise farklı çeşit ve miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Toplamda gözaltına alınan 17 şüpheliden 10’una uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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