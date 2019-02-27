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2 inşaat işçisi ısınmak için yaktıkları ateşte feci şekilde yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 13:49 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çalıştıkları inşaatta ısınmak isteyen 2 işçi, ateş yaktıkları boya kovasındaki alevlerin parlaması sonucunda yaralandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çalıştıkları inşaatta ısınmak isteyen 2 işçi, ateş yaktıkları boya kovasındaki alevlerin parlaması sonucunda yaralandı. Vücutlarında ağır yanıklar oluşan işçiler, hastaneye kaldırıldı.
Olay, İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Güney Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan Yasin Ç. ve Muhammet Samet Y. isimli işçiler ısınmak için ateş yakmak istedi. Etraftan topladıkları karton ve odunları kullanılmış bir boya kutusuna dolduran işçiler, çakmakla karton parçalarını tutuşturmak istedi. Boya kutusunda kurumuş halde olan tinerli boya, işçilerin yaktığı alevle birden parladı.

Elbiseleri alev alan işçileri arkadaşları söndürdü
Parlayan alevler, Yasin Ç. ve Muhammet Samet Y.’nin kıyafetlerine sıçradı. İşçilerin yandığını gören çevredeki diğer işçiler ise Yasin Ç. ve Muhammet Samet Y. ‘nın yardımına koşarak alevleri söndürdü. Yaşanan olay sonrasında Yasin Ç.’nin yüzü ve vücudunun büyük kısmında, Muhammet Samet Y.’nin ise elinde yanık oluştu.

Ağır şekilde yanan işçiler hastaneye kaldırıldı
Yasin Ç. ve Muhammet Samet Y.’nin arkadaşları durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralılardan durumu ağır olan Yasin Ç., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesine, Muhammet Samet Y. ise İzmit SEKA Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı işçiler kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

2 inşaat işçisi ısınmak için yaktıkları ateşte feci şekilde yandı

2 inşaat işçisi ısınmak için yaktıkları ateşte feci şekilde yandı

2 inşaat işçisi ısınmak için yaktıkları ateşte feci şekilde yandı

2 inşaat işçisi ısınmak için yaktıkları ateşte feci şekilde yandı

2 inşaat işçisi ısınmak için yaktıkları ateşte feci şekilde yandı

2 inşaat işçisi ısınmak için yaktıkları ateşte feci şekilde yandı

2 inşaat işçisi ısınmak için yaktıkları ateşte feci şekilde yandı

2 inşaat işçisi ısınmak için yaktıkları ateşte feci şekilde yandı

2 inşaat işçisi ısınmak için yaktıkları ateşte feci şekilde yandı

2 inşaat işçisi ısınmak için yaktıkları ateşte feci şekilde yandı

2 inşaat işçisi ısınmak için yaktıkları ateşte feci şekilde yandı

2 inşaat işçisi ısınmak için yaktıkları ateşte feci şekilde yandı

2 inşaat işçisi ısınmak için yaktıkları ateşte feci şekilde yandı
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