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  4. Bağırsaklarından çıkanlar doktorları bile şaşırttı!

Bağırsaklarından çıkanlar doktorları bile şaşırttı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 11:43 | Son Güncelleme

Kars'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aldığı ihbar üzerine yaptığı operasyonda karşılaşılan durum 'pes' dedirtti. İran uyruklu iki şüphelinin doktor kontrolünde çekilen röntgenle ilginç bir gerçek gün yüzüne çıktı. Doktorlar tarafından çekilen röntgen sonucunda şüphelilerin bağırsaklarında kapsül içinde 150 gram metamfetamin ve 30 gram kubar esrar taşıdıkları öğrenildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı ihbar edilen 04 plakalı taksiyi takibe aldı. Trafik uygulama noktasında durdurulan otomobilde bulunan İran uyruklu A.H.Z.B. ve H.B. ile Türk vatandaşı E.A.'nın üzerinde yapılan aramada uyuşturucuya rastlanmadı. İranlılar, şüpheli hareketleri üzerine Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GERÇEĞİ RÖNTGEN FİLMİ ORTAYA ÇIKARDI

Hastanede çekilen röntgen filminde, ikilinin bağırsaklarında kapsüller olduğu görüldü. İlaç verilerek doğal yollarla çıkmaları sağlanan kapsüllerde 150 gram metamfetamin ile 30 gram kubar esrar olduğu belirlendi. Narkotik polisi, A.H.Z.B., H.B. ve Türk vatandaşı E.A.'yı 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan adliyeye sevk etti. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kars uyuşturucu

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