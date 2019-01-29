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2 işçinin öldüğü kaçak madenin sahibine 6 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 14:53 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta geçen yıl Temmuz ayında meydana gelen göçükte 2 madencinin hayatını kaybetmesinin ardından kaçak maden ocağının sahibi olduğu öne sürülen Şenol M., 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.Zonguldak 1.

Zonguldak’ta geçen yıl Temmuz ayında meydana gelen göçükte 2 madencinin hayatını kaybetmesinin ardından kaçak maden ocağının sahibi olduğu öne sürülen Şenol M., 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Şenol M. ile ölen işçiler Hasan Yıldız ve Erol Conkur’un aileleriyle avukatlar katıldı. "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan yargılanan tutuklu sanık Şenol M., son sözünde yaşanan olaydan dolayı pişmanlığını dile getirdi. Sanık, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
8 Temmuz 2018 günü Kilimli ilçesine bağlı Karadon Subatan Mahallesi’nde kaçak olarak işletilen maden ocağında yaşanan göçükte Erkan Conkur ve Hasan Yıldız mahsur kalmış TTK tahlisiye ekiplerinin saatler süren çalışmalarının ardından iki işçinin cansız bedenlerine ulaşılabilmişti.

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