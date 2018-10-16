(Görüntülü)2-İSTANBUL - BAŞKONSOLOSUN ODASINDA DA İNCELEME YAPILDI
İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı
Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!
Fatih Altaylı açıkladı: Dün Aykut Erdoğdu beni aradı!
Yangından kaçamayan 86 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen hayatını kaybetti
Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2018 KYK burs ve kredi ücretleri
PlayStation 4 kullananlar dikkat: Bu mesajı sakın açmayın! Anında çökertiyor
En çok arızalanan telefonlar ortaya çıktı! Bilmiyorsanız dikkat...
Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor
Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)
Okuyucu Yorumları 0 yorum