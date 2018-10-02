2. İstanbul Karagöz Festivali ödül töreni

İSTANBUL (AA) - Bu yıl "Milli Kültür Seferberliği" sloganıyla düzenlenen "2. İstanbul Karagöz Festivali"nin ödül töreni gerçekleştirildi.
Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki etkinlikte, hayal oyunu figürlerinin ve usta sanatçıların yer aldığı "Milli Kültür: Karagöz" sergisi davetlilerin beğenisine sunuldu.
Ödül töreni öncesinde konser veren Hayal Musiki Topluluğu, "İsfahan'da Bir Kuyu Var", "Balat Kapısından Girdim İçeri", "Kilcinin Şarkısı" ve "Arnavut'un Şarkısı" gibi Karagöz oyunlarında yer bulan hikayelerin anlatıldığı eserleri seslendirdi.
Karagöz sanatçısı ve Karagöz Derneği Başkanı Enis Ergün, konuşmasında yaklaşık 6 aylık bir emeğin sonucunda Karagöz tarihinin en büyük festivalinin gerçekleştiğini söyledi.
"Milli Kültür Seferberliği" gayesiyle Karagöz Festivali'ni düzenlediklerini ifade eden Ergün, "Toplamda 50 binden fazla seyirciye ulaşacağız. İstanbul'un sadece birkaç ilçesine sıkışmış bir festival değil. Festivalde 39 ilçenin tamamında farklı etkinliklerle 100 bin çocuğun Karagöz tasvirleriyle buluşturacağız." dedi.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, son yıllarda belediyelerin çok zengin faaliyetlere imza attığını belirterek, "Eyüpsultan Belediyemiz kültür sanat alanında öne çıkan bir belediye olmayı hedefledi. Bu sene Karagöz Festivali'ne ev sahipliği yapıyoruz ve bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Karagöz'ün ne olduğunu aslında hepimiz biliyoruz, Karagöz bir figür ama milli kültürümüzü yansıtan bir figür." ifadelerini kullandı.
Aydın, Karagöz oyunlarında verilmek istenen mesajların kültürün nesilden nesle aktarılmasını sağlayan en önemli vasıtalardan biri olduğunu vurguladı.
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- Üstün İnanç "Onur Ödülü"nün sahibi oldu
"Onur Ödülü"nü alan Üstün İnanç, Gösteri Sanatları Merkezi'nin kurucu müdürü olduğunu hatırlatarak, "Buraya gelince Gösteri Sanatları Merkezi'ne gelmiş gibi oldum. Hepsi bizim dostumuz, öğretim üyemiz ve öğrencimiz. Bu arkadaşları görünce kendimi cennette gibi hissettim. Çünkü ölüm haktır, aile kabristanımız Eyüpsultan'da, ben de buraya geleceğim." şeklinde konuştu.
Ödül töreninde, Karagöz sanatına katkı sağlamış kişi ve kurumlara "Yaşam Boyu Onur", "Emek", "Destek" ve "Katkı" ödülleri verildi.
Karagöz sanatçıları Orhan Kurt, Metin Özlen ve Tacettin Diker adına, genç kuşak üç Karagöz sanatçısına da ödül takdim edildi.
İstanbul'un 39 ilçesinde Karagöz'ü çocuklar ve gençlerle buluşturacak 2. İstanbul Karagöz Festivali, Türkiye'nin farklı bölgelerinden Karagöz sanatçılarıyla, 31 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.
Festival kapsamında yapılacak gösteriler, atölyeler, sergiler, söyleşiler ve Çat Kapı Karagöz etkinliklerinde ayrıca 100 bin çocuğa ücretsiz Karagöz tasvirleri hediye edilecek.
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