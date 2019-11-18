Kurumda 1 başdenetçi, 5 denetçi, uzman, uzman yardımcısı ve yardımcı personel olmak üzere 264 kişinin çalıştığını anlatan Malkoç, "Çalışmalarımızı gayet titiz ve verimli bir şekilde yürütüyoruz. Şunu memnuniyetle belirteyim ki; Kamu Denetçiliği Kurumu Türkiye'de yeni kurum olmasına rağmen, verdiği kararlara uyma oranı ilk başlarda yüzde 20 civarındaydı. Şu anda yüzde 75'leri aşmış durumda. Özellikle çok daha eski geçmişe dayanan İskandinav ülkelerinde veya Avrupa ülkelerindeki ombudsmanlıkların kararlarına uyma oranının yüzde 80 olduğu düşünüldüğünde, kısa zamanda önemli bir mesafe almış olduğumuz göz önünde bulundurulmaktadır." diye konuştu.

Malkoç, başdenetçi ve denetçilerin Türkiye'deki denetim ve insan hakları konusundaki görevlerini fevkalade düzenli, düzgün ve titiz yönettiğini ifade etti.

KDK'nın Türkiye'de yeni bir kurum olmasına rağmen önemli mesafeler aldığını belirten Malkoç, anayasanın 74. maddesine 2010 yılında konulmuş olan ve 2012 yılında 6328 sayılı yasayla parlamentodan geçerek tüzel kişilik kazanan KDK'nın 7 yıldan beri faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı.

Malkoç, "İyi Yönetim İlkeleri ve Ombudsmanlık" ana temasıyla Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de düzenlenen "2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı"nın açılışındaki konuşmasında, Kamu Denetçiliği Kurumu olarak Avrupa Birliği (AB) ile çok verimli projeler yürüttüklerini söyledi.

İSTANBUL (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) Türkiye'de yeni bir kurum olmasına rağmen, verdiği kararlara uyma oranının ilk başlarda yüzde 20 civarındayken, şu anda yüzde 75'leri aşmış durumda olduğunu belirtti.

Malkoç, adalete ulaşmada 3 unsurun çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Nedir bunlar? Kolay başvurulabilirlik, başvuruların ucuz veya bedava olması, hızlı işlemesi. Sizin de bildiğiniz gibi geciken adalet adalet değildir. Kamu Denetçiliği Kurumu yani dünyadaki bütün ombudsmanlıklar çok kolay başvuru alır. Herhangi bir ücret alınmaz, insanların sıkıntılarını çok kolay dinlerler. Bunlar önemli avantajlar. Kararın hızlı çıkması noktasında özelikle Türkiyede'ki ombudsmanlığı örnek vermek istiyorum. 2019'da bize ilk 10 ayda yapılan başvuru sayısı 17 bin 105’tir. Biz 2019'un ilk 10 ayı içerisinde 18 bin 410 karar vermişiz. Çok hızlı çalışmaktayız, gelen müracaattan daha çok karar vermişiz."

Sorun çözme kapasitesi ve kabiliyetinin daha da yükseleceğini temenni ettiklerini belirten Malkoç, "İnsan haklarının korunması ve tanınmasında kamu denetçiliğinin rolünün güçlendirilmesi için teknik destek projesinin uygulanmasının neticesinde kurumun çok daha güçleneceğine inanıyoruz." dedi.

