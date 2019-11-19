2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı

İSTANBUL (AA) - Kamu Denetçisi Yahya Akman, Türkiye'deki idarelerin en üst yöneticilerinin hemen hemen tamamıyla farklı zamanlarda toplantılar yaparak kanunu, yapmak istediklerini ve onların uyması gereken ilkeleri kendilerine şahsen ilettiklerini belirtti.

İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı kapsamında düzenlenen "Ombudsmanın tavsiyelerinde temel ilkeler: eşitlik, adalet, tarafsızlık, ayrımcılık yapılmaması ve yetkinin kötüye kullanılmaması" başlıklı oturumda Akman, geçmişte benzer kurumları bulunsa da Türkiye'deki modern ombudsmanlığın 6-7 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu anlattı.

Ombudsmanlıkla ilgili kanun hazırlanırken dünyada yaşanmış birçok örneği ve yazılı metinleri tarayarak Türkiye'de güzel bir ombudsmanlık modeli oluşturmak için gayret sarf ettiklerini aktaran Akman, kanuna, "idarenin her türlü eylem ve işlemi" ile "tutum ve davranış" ifadelerini eklediklerine işaret etti.

Akman, "Bu tutum ve davranış ifadesi bizim kanunlarda hiç yok. Çoğu ülkenin kanununda da yok. Bazen idare ve yöneticiler birçok eylem ve işlemle sizi mağdur edebilir ama bazen de bir kamu yöneticisi günlük hayatın içerisinde insanlara karşı tutum ve davranışıyla adeta o insanlara hayatı zehir haline getirebilir. İşte bunun da denetim içerisinde olması için kanunumuza böyle bir ifade koyduk. Bugün Türkiye'de boşluk olarak kabul edilecek bu alanın da denetimini yaptığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Kanunlara ne yazarsanız yazın önemli değil, önemli olan sizin uygulamanız." diye konuştu.