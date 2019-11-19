2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı sona erdi

Malkoç, KDK'nın bağımsız bir kurum olduğunun altını çizerek, çalışmalarında hiçbir makam, mevki ve mercinin kendisine talimat vermediğini, telkin ve tavsiyede bulunamadığını kaydetti.

KDK'nın gücünü anayasadan aldığını, baş ombudsman ve onunla çalışan 5 ombudsmanın da parlamento tarafından seçildiğini anlatan Malkoç, kurumun çalışmalarında anayasanın, halkın ve parlamentonun gücünü arkasında hissettiğini belirtti.

Malkoç, kapanış oturumundaki konuşmasında, çok faydalı ve verimli geçtiği izlenimini elde ettiği konferanstaki çalışmalar ve konuşmaların ombudsmanların yoluna ışık tutacağı kanaatinde olduğunu söyledi.

İSTANBUL (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, demokrasiye katkıda bulunduklarını belirterek, yerinden yönetimin, doğrudan yönetimin ve demokrasinin gelişmesi için ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini ifade etti.

Kurumun bütçesinin özel olduğunu dile getiren Malkoç, "Çünkü Türk ombudsmanlığı idareyi denetliyor. Denetlediği idarenin elinde olursa bütçesi verdiği karar hoşuna gitmezse bütçesini kısabilir. O açıdan kanunda açık hüküm var, bütçesi özeldir. Yönetimi denetliyor ve insan hakları konusunda Türkiye'deki gelişmelere öncülük yapmaya çalışmaktadır. Bizim kanunumuzda açık ve net bir hüküm var, ombudsmanlığa yapılacak müracaatlara karar vermek için en geç 6 ay süremiz var." ifadelerini kullandı.

Şeref Malkoç, 31 Ekim 2019 itibarıyla KDK'ya 17 bin 105 başvuru yapılırken, kurumun geçen yıldan kalan dosyalarla beraber verdiği kararın ise 18 bin 405 olduğunu aktardı.

Başvuruların yanında kuruma telefon, faks ve mail yoluyla 85 bin 114 kişinin de müracaat ettiğini anlatan Malkoç, bu kişilerle de telefonda, e-posta ya da yüz yüze görüşerek onlara hukuki yardımda bulunduklarını kaydetti.

- "18 yaşından küçükler velisinin izni olmadan ombudsmanlığa müracaat edebilir"

KDK'nın faaliyetlerinden de bahseden Malkoç, şöyle konuştu: