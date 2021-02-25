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2 jandarma personelini yaralayan firari yakalandı

25.02.2021 12:12 | Son Güncelleme:
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2 jandarma personelini yaralayan firari yakalandı

Trabzon’da cezaevinden firar eden ve kaçmaya çalışırken 2 jandarma personeline çarparak yaralanmalarına neden olan firari şahıs yakalandı.Trabzon’da kasten öldürme, kasten yaralama ve kamu malına zarar verme suçlarından 30 yıl 10 ay 25 gün hapis cezası ile hükümlü E.A.

Trabzon’da cezaevinden firar eden ve kaçmaya çalışırken 2 jandarma personeline çarparak yaralanmalarına neden olan firari şahıs yakalandı.
Trabzon’da kasten öldürme, kasten yaralama ve kamu malına zarar verme suçlarından 30 yıl 10 ay 25 gün hapis cezası ile hükümlü E.A. isimli şahıs, 31 Ekim 2020 tarihinde Beşikdüzü Açık Cezaevinden firar etti. Firari şahsın yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, 3 Aralık 2020 tarihinde şahsın Yıldızlı mahallesinde olduğunu tespit etti. Jandarma ekiplerini fark edince yeğeni S.A. ile kaçmaya çalışan firari, yolu kapatan 2 jandarma personeline araçla çarptı. Hafif şekilde yaralanan jandarma personelleri hastaneye kaldırılırken, yeğen S.A. ise yakalandı. Firari şahsın yeğeni sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, firari şahsın yakalanması için İl Jandarma Komutanlığınca bir ekip oluşturuldu. Oluşturulan ekibin yaptığı çalışmalar sonucunda yeri belirlenen firari E.A., Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığından oluşturulan ekibin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Akçaabat ilçesindeki Yaylacık mahallesinde yaptığı ortak operasyonda araca binerken yakalanarak gözaltına alındı. Firari şahıs yapılan sorgunun ardından Bahçecik Kapalı Cezaevine teslim edildi.

2 jandarma personelini yaralayan firari yakalandı

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