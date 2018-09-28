2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar

BOLU'da, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 1'i yabancı uyruklu 2 kadın ile fuhşa aracılık ettiği ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Sümer Mahallesi’nde bulunan evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, eve operasyon düzenledi. Operasyonda evde bulunan 2 kadın ile 1 erkek fuhuş yaptıkları sırada yakalandı. Fuhuş yaparken yakalanan erkek S.K. para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı. Kadınlar ifadesinde fuhşa aracılık eden kişinin A.D., evi kiralayan kişinin ise B.K. olduğunu söyledi. Ekipler, E.A. ve Özbekistan uyruklu D.S. ile fuhşa aracılık ettiği iddia edilen A.D. ve B.K.’yı gözaltına aldı.
E.A.ve D.S. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Zührevi Hastalıklar bölümünde sağlık kontrolünden geçirildi. D.S.'nin sınır dışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Diğer kadına ise para cezası uygulandı. Fuhşa aracılık ettiği iddia edilen A.D. ve B.K.'nin ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Bu arada Özbek uyruklu D.S. sağlık kontrolü için hastaneye getirildiği sırada polise güçlük çıkardı. Polis, bağırıp çağıran D.S.'yi sakinleştirmeye çalışarak hastanenin içine götürdü.
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