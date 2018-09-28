2 kadına taciz şüphelisi giydiği kısa pantolondan yakalandı

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde market çalışanı iki kadını iş çıkışında taciz ettiği öne sürülen Ahmet Demiray (28) giydiği kısa pantolondan teşhis edilerek yakalandı. Demiray, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ergene'nin Ulaş Mahallesi'nde bir markette çalışan R.Ö. ve S.Ç. isimli kadınlar, iş çıkışında evlerine giderken, iddiaya göre yanlarına yaklaşan Ahmet Demiray'ın elle tacizine uğradı. Kadınların çığlık atmaları üzerine çevredeki vatandaşların geldiğini gören şüpheli kaçarken, durum jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada tacizde bulunduğu iddia edilen Ahmet Demiray'ı yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu yapılan Demiray'ı kadınlar giydiği kısa pantolondan teşhis etti. Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Ahmet Demiray, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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