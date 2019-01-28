2 kardeş boğulmaktan son anda kurtarıldı

Gaziantep’te oyun oynayan 3 kardeşten biri suyla dolu çukura düşünce, diğeri de onu kurtarmak için suya atladı. 2 kardeşin sudan çıkamaması üzerine ağabeyleri mahalleliye haber verirken, sudan çıkarılan kardeşler hastaneye kaldırıldı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Aktoprak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede oyun oynayan M.K. (13), A.K. (11) ve Y.K. (9) adlı kardeşlerden Y.K. dengesini kaybederek yol kenarında oluşan su birikintisine düştü. Kardeşinin suda çırpındığını gören A.K. onu kurtarmak için suya atladı. A.K. ve Y.K.’nın sudan çıkamaması üzerine M.K. mahalleliden yardım istedi. Mahalleliler hemen durumu itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kardeşleri sudan çıkarttı. İlk müdahaleleri 112 ekipleri tarafından yapılan kardeşler, hemen hastaneye kaldırıldı.

Şehitkamil jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



