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2 kardeş gönüllü olarak depremzede çocukların yüzünü güldürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 10:52 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen deprem de evleri hasar gören aileler çadır kentte yaşarken oradaki çocukların yüzünü kostümler giyerek güldürüyorlar.Geçtiğimiz Cuma günü akşam meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören aileler AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadır kentlerde yaşıyor.

Elazığ’da meydana gelen deprem de evleri hasar gören aileler çadır kentte yaşarken oradaki çocukların yüzünü kostümler giyerek güldürüyorlar.
Geçtiğimiz Cuma günü akşam meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören aileler AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadır kentlerde yaşıyor. Kültür Park içerisinde kurulan çadırkentte ise çocukların deprem üzerindeki etkilerini atmaları için yaşı küçük gönlü büyük 2 kardeş etkinlik yapıyor. 12 yaşındaki Nil ve 15 yaşındaki Nisa Tan kardeşler çizgi film karakterler kostümü giyerek depremzede çocuklarla şarkı söyleyip oyunlar oynayarak korkularını yenmesi ve yüzlerinin gülmelerini sağlıyor.
Gönüllü olarak çadır kente geldiklerini ifade eden Nil Irmak Tan, “Depremden dolayı çocuklar çok korkmuş. Çok kişinin evleri yıkılmıştı. Çocukların korkularını bir nebze de olsa unutturmak için buraya geldik. Onlara kostümler giyerek eğlendiriyoruz. Çadır kentte çocuklarının yüzünü güldürmek için herkes elinden geleni yapıyor” dedi.
Depremzede çocukları eğlendirmek için gönüllü olarak katıldıklarını belirten Nisa Nehir Tan ise, “Kardeşim ve ben buradaki çocuklara umut olmak için geldik. Depremde en çok çocuklar korktu. Çocuklara yardım amaçlı onlara eğlence olsun diye kostümler giydik. Şarkılar oyunlar onun dışında farklı etkinlikler yaptık. Çocuklar eğlensin mutlu olsun en azından bitiremezsek bile azaltmaya çalışıyoruz. Bu etkinliğimize devam etmeyi düşünüyoruz. Biz onlara şimdi umut olalım onlar da ileride başka insanlara umut olsunlar. Çocuklar geleceğin umududur. Bu çocukların hayalleri olması için bizim de onlara umut vermemiz lazım. Bu korku ve endişe içerisinde kaldıklarında onları bir kenara yitmek yerine onları yanımıza çekip güzel bir şekilde çıkarıp azaltmalarına yardımcı olabiliriz. Biz bu etkinliği gönüllü olarak yaptık. umarım mutlu etmişizdir” diye konuştu.

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