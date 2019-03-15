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2 kardeşe cinayetten 15,5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 18:44 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, tartıştıkları Mustafa Kılıç'ı (30) tabanca ile ateş ederek öldürüp, babası Ali Kılıç'ı (58) yaraladıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan Serkan (37) ve Murat Yiğit (32) kardeşler, 15'er yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, tartıştıkları Mustafa Kılıç'ı (30) tabanca ile ateş ederek öldürüp, babası Ali Kılıç'ı (58) yaraladıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan Serkan (37) ve Murat Yiğit (32) kardeşler, 15'er yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen yıl 7 Mayıs'ta Melikgazi ilçesi Caferbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yiğit kardeşler, Ali Kılıç ve oğlu Mustafa Kılıç ile aynı yerde güvercin uçurma meselesi yüzünden tartıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle büyümeden önlenen tartışmadan 1 hafta sonra Yiğit kardeşler, baba ve oğlunun iş yerine giderek aynı nedenle tartışmaya başladı. Kavgaya dönen olayda, Mustafa Kılıç, Serkan Yiğit'i bıçakla yaralarken, Serkan Yiğit de yanında bulunan tabanca ile ateş ederek Mustafa Kılıç'ı öldürdü. Olayda baba Ali Kılıç da yaralandı.
Olayın ardından tutuklanan Yiğit kardeşler, Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' ve 'yaralama' suçlarından açılan davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık Serkan Yiğit, ''Savcının mütalaasını kabul etmiyorum. Ben bıçaklandım, yaralıydım, mağdur olan benim. Beraatımı istiyorum" dedi. Murat Yiğit ise "Silahı çekip ben vurdum, maktulün ayağına doğru ateş eden benim. Ağabeyim o an yaralanmıştı. Ağabeyim mağdur, 10 aydır suçsuz yere yatıyor" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanıklar Serkan ve Murat Yiğit kardeşlere, haksız tahrik indirimi uygulayarak 'kasten adam öldürmek' suçundan 15'er yıl, 'yaralama' suçundan da 6'şar ay hapis cezası verdi.

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