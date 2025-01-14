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  4. 2 kardeşe taşla saldırıp birisinin ölümüne sebep olmuştu... Kan donduran itiraflı ifade ortaya çıktı

2 kardeşe taşla saldırıp birisinin ölümüne sebep olmuştu... Kan donduran itiraflı ifade ortaya çıktı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
14.01.2025 12:24
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5 katlı binanın giriş katındaki daireye girerek taşla çocuklara saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Evlerinde elektrikle ilgili bir sıkıntı olduğunu ve kendisinin elektrikçi olduğu için tamire gittiğini, kapıyı çocukların açtığını, elektrik arızasını giderdikten sonra para istediğini ve çocuğun bu yüzden bıçak çektiğini, kendisinin de taşla vurduğunu söylediği öğrenildi.

2 kardeşe taşla saldırıp birisinin ölümüne sebep olmuştu... Kan donduran itiraflı ifade ortaya çıktı

Bağcılar'da yaşanan olay,15 Temmuz Mahallesi 1487 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın girişindeki daireye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle Suriye uyruklu M.S. ve A.S. isimli kardeşlere taşla saldırdı.

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ÇEVREDEKİLER HABER VERDİ

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından ve gözünden yaralanan A.S.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken ablası M.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren anne G.S. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri 1 şüpheyliyi yakaladı.

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İTİRAF ETTİ

Suriyeli olduğu öğrenilen şüpheli 51 yaşındaki Zekeriya A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde çocukların ailesiyle dost olduklarını, evlerinde elektrikle ilgili bir sıkıntı olduğunu ve kendisinin elektrikçi olduğu için tamire gittiğini, kapıyı çocukların açtığını, elektrik arızasını giderdikten sonra para istediğini ve çocuğun bu yüzden bıçak çektiğini kendisinin de taşla vurduğunu söylediği öğrenildi.

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(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Bağcılar ifade taş
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