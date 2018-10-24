2 kardeşin ölümü davasında keşif raporu; panzer 'asli', kullanan 'tali' kusurlu

Ferit ASLAN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, manevra yaparken bir eve çarpıp 7 yaşındaki Muhammed ile 6 yaşındaki Furkan Yıldırım adlı kardeşlerin ölümüne neden olan zırhlı aracın sürücüsü polis memuru Ömer Yeğit ve kendisini görevlendiren amiri Murat Maden'in tutuksuz yargılandığı davada, olay yerinde yapılan keşif raporu mahkemeye sunuldu. Raporda, panzerde el freninin bulunmadığı, sanık polis Ömer Yeğit'in 'yapacak bir şeyinin olmadığı' belirtilerek, Panzerin 'asil', kullananın ve onu görevlendiren amirin ise 'tali' kusurlu olduğu tespit edildi.

Silopi ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 3 Mayıs 2017 tarihinde manevra yaparken kullandığı panzerin bir evin duvarını yıkıp uyuyan Muhammed ve Furkan Yıldırım kardeşlerin ölümüne neden olduğu iddiasıyla zırhlı aracın sürücüsü polis memuru Ömer Yeğit ve onu görevlendiren amiri Murat Maden hakkında açılan davanın duruşması için olay yerinde yapılan keşif sonrası hazırlanan bilirkişi keşif raporu, Cizre 2'nci Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

4 kişilik bilirkişinin heyetinin hazırladığı 5 sayfalık keşif raporunda, olaya neden olan panzerin el freninin bulunmadığı belirtildi. Bu durumda yargılan sanık polis Ömer Yeğit'in 'yapacak bir şeyinin olmadığı' belirtilerek, Panzerin 'asil'; kullananın ve onu görevlendiren amirin ise 'tali' kusurlu olduğu tespiti yapıldı.

Cizre 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 2 polisin yargılandığı davanın 17 Ekim 2017 tarihindeki ilk duruşmasında tutuklu polis Ömer Yeğit tahliye edilmişti.

Yıldırım ailesinin avukatları, mahkemeye başvurarak, talimatı sadece emniyet amiri sanık Murat Maden'in vermediğini, kendisinin de talimatı ilçe emniyet müdüründen aldığını ve ilçe emniyet müdürünün de sanık olarak yargılanmasını istemişti. Mahkemenin bu konuda şimdiye kadar bir karar vermediği belirtildi.