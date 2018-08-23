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2 kardeşini ve eşini ağır yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 11:57 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde Ali K.

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde Ali K. (34), tartıştığı 2 kardeşini ve eşini tabancayla vurarak ağır yaraladı.
Olay, dün gece Karaelbistan Mahallesi'nde meydana geldi. Ali K., evde kardeşleri Mehmet (32) ve İbrahim K. (36) ile alacak yüzünden tartışma başladı. Tartışmaya Ali K.'nin eşi Canan K. (28) de katıldı. Tartışma sırasında yanındaki ruhsatlı tabancasını çeken Ali K., kardeşleriyle, eşine peş peşe ateş açtı. Mehmet ve İbrahim K. kardeşler ile Canan K. ağır yaralandı.
Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan yaralılardan Canan ve Mehmet K., Kahramanmaraş'a sevk edildi.
Olayın ardından kaçan Ali K. ise jandarma ekipleri tarafından sabah saatlerinde tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına aldı.

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