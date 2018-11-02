2 Kasım Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Başkan Trump'ın 6 Kasım'daki ara seçimlerden önceki son dönemeçte ırksal ve kültürel farklılıklar ve bu farklılıklardan kaynaklanan korkuları körüklemeye hız verdiğini yazıyor. Gazete, Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu koruyabilmesi için beyaz destekçilerini sandık başına çekmeye çalıştığını, bunun için de en çok göçmen karşıtı söylemlere ağırlık verdiğini bildiriyor. Habere göre Meksika'dan Amerika'ya ilerleyen, çoğu Orta Amerikalı ailelerden oluşan göçmen kervanını ”istilacı” olarak tanımlayan Trump, göçmenlerin sınırda askerlere taş atması durumunda askerlerin de ateş açarak karşılık verebileceğini söyledi. Trump ayrıca göçmenleri sınırda tutmak için önümüzdeki haftadan itibaren dev çadır kentler kurmak için harekete geçeceklerini kaydetti. Trump, dün akşam katıldığı seçim mitinginde, ”Kaçakların ve göçmen kervanlarının Amerika'yı ezip geçmesini istemiyorsanız Cumhuriyetçiler'e oy verin,” dedi. Trump'ın ayrıca 55 buçuk milyon takipçisinin olduğu Twitter hesabından 2014'te California'da iki polisi öldüren Meksikalı bir göçmenle ilgili video görüntüleri paylaşması da büyük tepki çekti. Geçtiğimiz Nisan ayında cinayet suçundan müebbet hapse mahkum edilen Meksikalı göçmen Luis Bracamontes'in dört yıldır hapiste olmasına rağmen Trump tarafından Orta Amerikalı göçmen kervanının bir parçasıymış gibi gösterilmesi, Cumhuriyetçiler dahil birçok çevreden eleştiri aldı.

Los Angeles Times ise Başkan Trump'ın Orta ve Güney Amerika ülkelerindeki yönetimlere yaklaşımıyla ilgili bir değerlendirmeye yer veriyor. Gazete, Beyaz Saray'ın Küba, Venezuela ve Nikaragua'daki solcuları hedef alırken, bölgedeki sağcı liderleri kucakladığını yazıyor. Habere göre Trump Yönetimi, Venezuela ekonomisi açısından kilit öneme sahip altın ihracatına ambargo getirme kararı aldı. Venezuela, bu yılın ilk dokuz ayında Türkiye aracılığıyla 900 milyon dolarlık altın ihracatı yaptı. Trump Yönetimi, Venezuela'nın petrol ticaretine ise şimdilik herhangi bir yaptırım getirmedi. Ancak Amerikalı yetkililer, altın ihracatına getirilen kısıtlamanın yakında petrole de uygulanmaya başlanabileceği uyarısında bulunuyor. Öte yandan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise Orta ve Güney Amerika'daki solcu hükümetleri ”terör üçgeni” olarak tanımladı. Gazeteye göre Trump Yönetimi'nin amacı, Küba ve Venezuela dahil birçok Latin kökenli göçmenin yaşadığı Florida eyaletinde 6 Kasım'da yapılacak kritik valilik ve senatörlük seçiminde göçmen oylarını etkilemek. Bolton ayrıca Brezilya'nın yeni seçilen devlet başkanı aşırı sağcı Jair Bolsonaro'ya yönelik övgü dolu sözler sarfetti. Bolton, Bolsonaro'yla görüşlerinin örtüştüğünü kaydetti ve yeni devlet başkanının Brezilya ve bölge açısından olumlu gelişmelere imza atacağını söyledi.