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2 Kasım Çarşamba hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Göz gözü görmeyecek

02.11.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde zaman zaman pus ve sis görülecek. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile 2 Kasım 2022 Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu...

2 Kasım Çarşamba hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Göz gözü görmeyecek

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ayrıntılarına erişmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bugün, Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi beklenirken; yurt genelinde yağış beklenmediği kaydedildi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 2 Kasım 2022 Çarşamba günü hava durumu...

Hava durumu

2 KASIM HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Marmara ve Karadeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 22°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

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