2 Kasım Çarşamba hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Göz gözü görmeyecek

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ayrıntılarına erişmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bugün, Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi beklenirken; yurt genelinde yağış beklenmediği kaydedildi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 2 Kasım 2022 Çarşamba günü hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, Marmara ve Karadeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 22°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık