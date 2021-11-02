2 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuçları nereden öğrenilir?

Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden şans oyunu severler için canlı yayınlanıyor. Çekilişin sonuçları, Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde yer alıyor. Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte Süper Loto sonuçları öğrenme linki...

SÜPER LOTO SONUÇLARI ÖĞRENME LİNKİ

2 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek. Süper Loto çekiliş sonuçlarına Milli Piyango'nun, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda çekiliş takvimini, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-takvimi" linkinden kontrol edebilirsiniz.

Süper Loto çekilişi 21.30'da başlayacak. Çekiliş sonuçları, çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içerisinde belli olacak. Söz konusu çekilişi canlı yayında takip etmek istiyorsanız, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine erişim sağlayınız.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



