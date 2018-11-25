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2 katlı ahşap ev, alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.11.2018 08:29 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

2 katlı ahşap ev, alev alev yandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
İnegöl ilçesi İsaören Mahallesi'nde Mustafa Kurtuldu’ya ait 2 katlı ahşap evde, elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi sardı. Aile güçlükle evden çıkarken, ihbar üzerine bölgeye 4 itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerinin yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmayla alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.
Evin kullanılmaz hale geldiği yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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2 katlı ahşap ev, alev alev yandı2 katlı ahşap ev, alev alev yandı

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