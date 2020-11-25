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2 katlı ahşap ev alev alev yandı

25.11.2020 00:14 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde tadilat çalışması yapılan 2 katlı ahşap ev alev alev yandı.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde tadilat çalışması yapılan 2 katlı ahşap ev alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Sapanca ilçesi Hacımercan Mahallesi’nde bulunan 2 katlı ahşap evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce satın alınan ve tadilat çalışmalarının sürdürüldüğü evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek evin tamamını saran yangın, itfaiye erlerinin yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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